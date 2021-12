Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz nach Streit in Straßenbahn

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Männer sind am Freitagabend, 10. Dezember 2021, in einer Straßenbahn in Streit geraten. Dabei kam es zunächst gegen 21.40 Uhr in Schalke-Nord am Ernst-Kuzorra-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen sowie einem 23-Jährigen. Im Zuge dessen setzte der 22-jährige Bochumer Pfefferspray ein. Die Straßenbahn war daraufhin zeitweise nicht mehr einsatzbereit. Die alarmierte Polizei stellte das Pfefferspray sicher und leitete Strafverfahren ein.

