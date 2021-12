Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten stellen 27-Jährigen nach Unfall mit gestohlenem PKW

Gelsenkirchen (ots)

Als Polizeibeamte am vergangenen Samstagabend, 11. Dezember 2021, gegen 23 Uhr einen schwarzen Mercedes in Bulmke anhalten und kontrollieren wollten, versuchte der Fahrer zu flüchten. An der Kreuzung Auf dem Graskamp/Wanner Straße missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit dem Auto eines 35 Jahre alten Esseners. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt, lehnte einen Transport ins Krankenhaus nach ambulanter Behandlung vor Ort aber ab. Drei weitere Begleiter in diesem Auto blieben unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurden zudem zwei weitere, am Straßenrand geparkte Fahrzeuge beschädigt. Unmittelbar nach der Kollision flüchteten zwei Männer aus dem Mercedes in Richtung der Straße Im Mühlenfeld. Einen von ihnen, einen 27 Jahre alten Mann, konnten die Beamten nach kurzer Verfolgung stellen. Er hatte sich unter einem geparkten PKW versteckt. Da der Mann kein Deutsch sprach, sich nicht ausweisen konnte und der Mercedes in Frankreich als gestohlen gemeldet war, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Die zweite Person ist weiterhin flüchtig. Zum Unfallzeitpunkt waren an dem Mercedes französische Kennzeichen montiert, die aber nicht zum Auto gehören. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der zweiten Person machen können, die in dem Auto gesessen hat. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell