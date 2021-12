Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gelsenkirchen (ots)

Ein 65-jähriger Essener befuhr am 10.12.2021 gegen 22.23 Uhr mit seinem Fahrzeug (Taxi) den linken Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Gelsenkirchen-Buer. In Höhe der Eschfeldstraße wollte er verbotswidrig über die parallel verlaufende Gleisanlage der Straßenbahn wenden. Dabei übersah er die von hinten kommende Straßenbahn, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der 35-jährige Straßenbahnfahrer einen Zusammenprall beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall erlitten der Taxi-Fahrer schwere, der Straßenbahnfahrer und eine Insassin des Taxis leichte Verletzungen. Der Taxi-Fahrer wurde nach Erstversorgung vor Ort mittels RTW zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

