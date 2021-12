Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Fußgänger bei Verkehrsunfall in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 9. Dezember 2021, im Kreuzungsbereich der Kurt-Schumacher-Straße und der Grillostraße ist ein 40-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Ein 36-jähriger Autofahrer bog um 17.45 Uhr von der Grillostraße nach links auf die Kurt-Schumacher-Straße ab, um anschließend seine Fahrt in Richtung Buer fortzusetzen. Beim Abbiegen erfasste der Wagen den 40-Jährigen, der zu Fuß die Kurt-Schumacher-Straße überquerte. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Fußgänger zu stationären zur Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Norden gesperrt.

