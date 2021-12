Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Buer am Donnerstag, 9. Dezember 2021, schwer verletzt worden. Das Kind lief um 16.05 Uhr auf der Königgrätzer Straße zwischen zwei geparkten Wagen auf die Fahrbahn und wurde hier vom Wagen eines 31-jährigen Gelsenkircheners erfasst. Ein Rettungswagen brachte das schwerverletzte Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

