Lohne- Diebstahl aus PKW/ Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 10. Februar 2021, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 11. Februar 2021, 12.15 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem PKW. Ein bisher unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossenen Opel Astra ein Funkgerät. Zudem beschädigte der Täter das Inventar des PKW. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Bakum- Diebstahl eines Pedelecs

Am Dienstag, 09. Februar 2021, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr, kam es in der Widukindstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter, männlicher Täter entwendete ein vor einem Wohnhaus abgestelltes silbernes Pedelec des Herstellers Fischer. An dem Pedelec war eine Satteltasche angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum (Tel. 04446-959710) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Schließzylinder einer Haustür beschädigt

Zwischen Mittwoch, 10. Februar 2021, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 10. Februar 2021, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Botenkamp zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte den Schließzylinder einer Hauseingangstür, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 11.02.21, um 15:35 Uhr, kam es vor dem Kreisverkehr Vörderner Straße/ Wiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger PKW-Fahrer aus Damme übersah einen vor ihm wartenden PKW einer 21-jährigen Fahrerin aus Damme und fuhr auf dem PKW auf. Durch den Aufprall wurde der PKW der 21-Jährigen auf den PKW eines 43-jährigen Fahreres aus Damme geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 21-Jährige leicht verletzt. An allen drei PKW entstanden Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Vechta- Brand einer Mülltonne

Am Freitag, 12. Februar 2021, 01.37 Uhr geriet in Vechta, Nordweg, eine Restmülltonne in Brand. Der Brand griff über auf eine nebenstehende Tonne. Durch den Brand kam es zu einer großflächigen Rußbildung an der Hauswand und einem Schmorbrand an einem Holzunterstand. Bei der Ausführung von Löschversuchen erlitt der 46-Jährige Hausbewohner eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die endgültige Löschung des Brandes wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta ausgeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5000,00 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 11. Februar 2021, 16.58 Uhr, wurde ein 37-jähriger PKW-Fahrer, der in Vechta wohnhaft ist, in der Straße Bergweg kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Holdorf- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 11. Februar 2021, gegen 18.45 Uhr, wurde ein 30-jähriger PKW-Fahrer, der in Holdorf wohnhaft ist, in der Industriestraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

