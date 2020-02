Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zeitungsbote ins Gesicht geschlagen

Hattingen (ots)

Es ist Dienstagmorgen, 03:55 Uhr, als der 47-jährige Zeitungszusteller in der Kreisstraße 1 die Zeitungen in sein Fahrzeug lädt. Als er mit dem Austragen beginnen will, wird ihm durch einen unbekannten Mann mit einem blauen Hyundai die Durchfahrt versperrt. Bei der Bitte zur Seite zu fahren, wird er von dem Mann durch das geöffnete Fenster ins Gesicht geschlagen. Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 50 Jahre alt - graue Haare - stabile Figur - ca. 1,70 m groß - deutsch

Hinweise zu dem Vorfall können unter der 02324-91666000 abgegeben werden.

