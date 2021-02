Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel/Petersdorf- Dachstuhlbrand

Am Donnerstag, 11. Februar 2021, gegen 12.10 Uhr, kam es in der Straße Oldenburger Weg zu einem Dachstuhlbrand. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl eines Zweiparteienwohnhauses in Brand. Die Bewohner konnten das Wohnhaus eigenständig verlassen. Die freiwillige Feuerwehr Bösel sowie die freiwillige Feuerwehr Friesoythe rückten mit diversen Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschten den Brand. Durch den Brand wurden zwei Bewohnerinnen im Alter von 15 und 46 Jahren durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Dachstuhl des Hauses brannte vollständig aus. Aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten ist das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wurde bisher auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde der Oldenburger Weg gesperrt. Neben Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrkräften befanden sich Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung zur Betreuung der Bewohner vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

