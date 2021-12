Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer bei Unfall in Beckhausen leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Unfall in Beckhausen wurde am Montagmorgen, 6. Dezember 2021, ein Gelsenkirchener leicht verletzt. Der 27-Jährige fuhr um 6.50 Uhr mit seinem Wagen über die Kampstraße in Richtung Horster Straße und wollte schließlich nach links auf die Horster Straße in Richtung Buer abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 49 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Transporter über die Horster Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang des 27-Jährigen kam es dann zur Kollision mit dem Transporter, wodurch sich sein Wagen um die eigene Achse drehte und im Gleisbereich der Kreuzung zum Stehen kam. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Transporter-Fahrer blieb unverletzt.

