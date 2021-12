Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter bei Brand in Kleingartenanlage

Gelsenkirchen (ots)

Der Versuch, eine Gasflasche auszutauschen, ist am Sonntag, 12. Dezember 2021, in einem Brand einer Gartenlaube geendet. Gegen 10.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei zur Almastraße nach Ückendorf alarmiert. Ein 79-Jähriger hatte zuvor eine leere gegen eine volle Gasflasche austauschen wollen, als die volle Gasflasche aus noch ungeklärter Ursache Feuer fing und die Gartenlaube in Brand setzte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und brachte den verletzten Gelsenkirchener in ein Krankenhaus. Die Gartenlaube wurde durch den Brand erheblich beschädigt.

