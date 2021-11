POL-PDLD: Bad Bergzabern - Vorfahrt missachtet

Polizeidirektion Landau

Bad Bergzabern - Vorfahrt missachtet

Bad Bergzabern

Am Abend des 23.11.2021 befuhr die 36- jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis SÜW mit ihrem PKW die Poststraße in Bad Bergzabern. Dort wollte sie in die Weinstraße einbiegen, wobei sie die 30- jährige PKW Fahrerin auf der Weinstraße übersehen hat. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand vermutlich ein Sachschaden von ca. 7000EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch den Unfall kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Weinstraße.

