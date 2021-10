Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 09.10.2021 um 14:35 Uhr, kam es zum zweiten Verkehrsunfall des Wochenendes auf der Stolzenegge in Westendorf. Ein 29-jähriger Kradfahrer aus Hess. Oldendorf befuhr die K 74 aus Richtung Bernser Landwehr kommend in Richtung Westendorf und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn. Hierbei wurde er schwer verletzt dem Klinikum Schaumburg zugeführt. Der Schaden am Krad beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell