Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 3

Northeim (ots)

Einbeck, Kuventhal, Bundesstraße 3

Donnerstag, 07.10.2021

EINBECK(da) - Bei einer mehrstündigen Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Bundesstraße 3 in Höhe Kuventhal waren am gestrigen Tage erfreulicherweise nur knapp drei Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs. 53 Fahrzeugführer müssen sich auf Verwarngelder einstellen, die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 100km/h; erlaubt sind in diesem Bereich 70km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell