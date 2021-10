Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung

Rinteln (ots)

(ne) Ein Fensterglas einer Tür zu den öffentlichen Toiletten in Rinteln am Bahnhof wurde in der Nacht von Freitag, 08.10.2021 auf Samstag, 09.10.2021 durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Sachschaden ca. 200,00 Euro.

Zeugen melden sich bitte unter Tel.: 05751/95450 bei der Polizei Rinteln.

