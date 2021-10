Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Auetal (ots)

(ne) In der Nacht von Freitag, 08.10.2021 auf Samstag, 09.10.2021 wurden durch unbekannte Täter in Rolfshagen in der Rolfshagener Straße zwei Reifen eines auf dem Grundstück geparkten Pkw Seat beschädigt. Sachschaden 200,00 Euro.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450 oder der Polizei Rehren unter Tel.: 05752/929090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell