Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 14. Dezember 2021, die schwarze Umhängetasche einer 57-jährigen Gelsenkirchenerin geraubt. Die 57-Jährige ging an ihrem Rollator um 9.50 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz in Richtung Bahnhofstraße. Ein Unbekannter rempelte die Frau plötzlich an und riss ihr die Umhängetasche von der Schulter. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Tasche in Begleitung einer weiteren, männlichen Person zu Fuß in Richtung Robert-Koch-Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem flüchtigen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

