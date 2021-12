Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen falscher Verdächtigungen

Aachen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen in der Nähe der Aachener Innenstadt einen 43-jährigen Deutschen festgenommen.

Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Krefeld mit Untersuchungshaftbefehl wegen falscher Verdächtigungen gesucht. Er ist den Hauptverhandlungen im Jahr 2020 beim Schöffengericht in Krefeld und 2021 beim Landgericht in Krefeld unentschuldigt ferngeblieben. Somit wurde er von der Staatsanwaltschaft Krefeld zur Festnahme ausgeschrieben. Nach seiner Festnahme wurde er zum Haftprüfungstermin bei der Vorführstelle beim Landgericht in Krefeld vorgeführt. Heute soll die Hauptverhandlung stattfinden.

