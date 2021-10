POL-WAF: Kreis Warendorf. Fake-Briefe von Inkasso-Unternehmen

Polizei Warendorf

Aktuell flattern vermehrt Briefe von falschen Inkasso-Unternehmen in die Briefkästen - auch im Kreis Warendorf.

Bürgerinnen und Bürger melden sich bei uns, weil sie Zahlungsaufforderungen für Produkte erhalten, die sie nie gekauft haben.

Ein Beispiel ist der Brief von der "Inkasso-Hauptzentrale" in Köln. Rund zehn Anzeigen wegen eines betrügerischen Briefes dieser Firma im Kreis Warendorf sind in den vergangenen drei Wochen eingegangen - landesweit über 50. Dazu gibt es viele weitere Fake-Inkassounternehmen, die auf betrügerische Weise Geldforderungen stellen. Egal ob es um ein Gewinnspiel geht oder um angeblich gekaufte Ware - wenn Sie einen falschen Inkassobrief bekommen haben:

- Überweisen Sie nichts, legen Sie keinen Widerspruch ein (nicht per Brief noch per E-Mail) - Rufen Sie auf keinen Fall die angegebene Telefonnummer an - Sind Sie sich unsicher, ob das Schreiben echt ist? Unter folgendem Link des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. werden Sie durch Fragen geleitet, die Aufschluss geben, ob Sie ein echtes oder ein falsches - Inkassoschreiben erhalten haben: https://www.inkasso.de/verbraucher/mahnung-checken - Weitere Informationen unter: https://www.inkasso.de/newsdetail/vorsicht-fake-inkasso-das-sind - die-haeufigsten-absender

