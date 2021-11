Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Krefeld und Kleve: Mann in Straelen mit Messer schwer verletzt - Verdächtiger festgenommen

Straelen (ots)

Am Dienstag (16. November 2021) wurde in einer Flüchtlingsunterkunft in Straelen ein Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Eine Mordkommission ermittelt.

Gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei zu der Flüchtlingsunterkunft an der Straße "Am Gieselberg" gerufen. Dort soll ein 28-jähriger Mann aus Guinea bei einem Streit mit einem Messer auf einen Bekannten eingestochen haben. Dieser, ein 23-Jähriger aus Guinea, wurde dabei schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei Krefeld hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt.

Der Angreifer wurde bei dem Streit leicht verletzt. Die Polizei konnte ihn nach kurzer Fahndung in Straelen ausfindig machen und festnehmen. Er wurde medizinisch behandelt und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft heute noch dem Haftrichter vorgeführt.

