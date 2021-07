Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Festnahme eines zweiten Täters nach Einbruchdiebstahl

Wolfsburg (ots)

Büddenstedt, Reinsdorf, An der Kreisstraße 07.07.2021, 19.58 Uhr

Am Mittwochabend konnte die Polizei den zweiten Täter zu dem Einbruchsdiebstahl vom frühen Mittwochmorgen festnehmen. Hier wurde nach einem Hinweis des dortigen Werksschutzes auf dem Gelände eines Fahrzeugteileherstellers ein 18 Jahre alter Osteuropäer festgenommen werden. Bei ihm fand die Polizei neben Diebesgut auch zahlreiches Einbruchswerkzeug (wir berichteten).

Am Mittwochabend, gegen 19:56 Uhr meldete ein Anwohner der Ortschaft Reinsdorf eine verdächtige Person auf einem Getreidefeld zwischen Büddenstedt und Reinsdorf. Als die Polizei vor Ort eintraf, versuchte der Verdächtige zunächst in Richtung Tagebau zu flüchten. Schließlich konnte er durch Polizeikräfte auf einem Getreidefeld gestellt werden. Bei der Person handelte es sich um einen 41-Jährigen osteuropäischen, welcher bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Aufgrund der Täterbeschreibung aus dem Einbruchdiebstahl am frühen Mittwochmorgen auf dem Gelände des Fahrzeugteileherstellers besteht der dringende Tatverdacht, dass es sich um den zweiten, zunächst flüchtigen, Tatverdächtigen handelt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sollen beide Tatverdächtige am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell