Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußballfreude auf Wolfsburger Straßen - Polizei unterbindet Autocorso

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 06.07.2021

Nach dem Einzug der italienischen Mannschaft in das Finale der Fußball-Europameisterschaft kannte die Freude der italienischen Fußballanhänger keine Grenzen. Waren es gegen 21.00 Uhr nur etwa 280 Personen, die sich im Kaufhof und einzelnen italienischen Lokalitäten aufgehalten hatten, so wuchs diese Zahl gegen Spielende auf rund 800 Fußballbegeisterte an.

Die Polizei hatte sich auf den Sieg der italienischen Fußballnationalmannschaft eingestellt und einen möglichen Autocorso durch Absperren der Wolfsburger Innenstadt unterbunden.

Nach Spielende gegen 23.41 Uhr strömten viele Fußballbegeisterte, bestehend aus jungen Familien mit Kindern aus dem Kaufhof auf die Schillerstraße und formierten sich zu einem Jubelzug um den Cityring. Die Polizei setzte sich an die Spitze des Fußgängercorsos und geleitet so die Menschengruppe über die Pestalozziallee, Friedrich-Ebert-Straße bis zum Maximilian-Kolbe-Weg, über den es dann zurück in Richtung Kaufhof ging.

Während des Fußgängercorsos wurden vereinzelnd Polenböller und Bengalos sowie ein Nebeltopf gezündet. Die Polizei führte hier Identitätsfeststellungen durch.

Nach gut eineinhalb stündiger Feierzeremonie, gegen 01.00 Uhr löste sich die fußballbegeisterte Gemeinde auf und es kehrte wieder Ruhe in der Wolfsburger Innenstadt ein.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell