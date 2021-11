Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Lebensmittelautomat aufgebrochen

Fleisch- und Wurstwaren gestohlen

Kerken - Nieukerk (ots)

In der Zeit von Sonntag (14. November 2021) um 20.00 Uhr bis Montag (15. November 2021) um 06.30 Uhr betraten unbekannte Täter ein gewerblich genutztes Holzhaus auf einem Parkplatz an der Straße Winternam in Nieukerk. Hier brachen die Unbekannten einen Selbstbedienungsautomaten für Lebensmittel auf und entwendeten neben Bargeld auch Fleisch- und Wurstwaren sowie andere Lebensmittel aus dem Automaten. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell