Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Heckscheibe eingeschlagen, Werkzeuge gestohlen

Weeze (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (16. November 2021) die Heckscheibe eines Fiat Talento eingeschlagen, der auf dem Hof eines Hauses an der Blumenstraße abgestellt war. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Dewalt aus dem Wagen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

