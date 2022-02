Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Tiergarten Worms

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Wie der Polizei am gestrigen Montag mitgeteilt wurde, ist vermutlich über das vergangene Wochenende in eine Grillhütte im Wormser Tierpark eingebrochen worden. Unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam das dortige Zufahrtstor und verschafften sich anschließend durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zur Grillhütte. Weiter beschädigten die Täter das Glaselement der Tür. Im Innern wurde offenbar nach Wertsachen durchsucht und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell