POL-UL: (BC) Langenenslingen - Ausgelaufener Kraftstoff für Unfall verantwortlich

Am Sonntag verlor eine Autofahrerin bei Langenenslingen die Kontrolle über ihr Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.45 Uhr. Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem Ford auf der Landesstraße 275 von Pistre in Richtung Ittenhausen. Auf einer Dieselspur geriet sie ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihren Ford. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Honda einer 25-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 22-Jährige schwere, die 25-Jährige leichte Verletzungen. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Schaden an den kaputten Autos schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Der Grund für den ausgelaufenen Kraftstoff war ein technischer Defekt an einem VW eines 47-Jährigen, der erst kurz vor dem Unfall auftrat.

+++++++ 2453625

