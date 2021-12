Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - In Rohbau gestiegen

Mehrere junge Männer hielten sich am Samstag verbotswidrig in einem Neubau in Steinheim.

Ulm (ots)

Gegen 3.45 Uhr meldete eine Zeugin einen vermeintlichen Einbruch in einen Rohbau in der Hellensteinstraße. Sie sah mehrere Personen. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei insgesamt fünf junge Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Die gaben zu, über ein Gerüst in den Rohbau gelangt zu sein und diesen im Anschluss wieder verlassen zu haben. Es wurde in dem Rohbau nichts beschädigt oder entwendet.

