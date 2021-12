Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto aufgebrochen

Gestört wurde ein Unbekannter bei seiner Tat am Sonntag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Landrover stand in den Nachtstunden in einer Tiefgarage in der Schützenstraße. Ein Unbekannter schlug die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Der Dieb durchwühlte die Mittelkonsole und das Handschuhfach. Dabei löste die Alarmanlage im Auto aus und der Unbekannte flüchtete mit zwei Packungen Zigaretten. Am Auto blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro zurück.

+++++++ 2453695

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

