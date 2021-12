Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Im Kreisverkehr über Verkehrsinsel

Nicht mehr fahrtauglich war ein 24-Jähriger am Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz vor Mitternacht fuhr der 24-Jährige mit seinem VW in der Stuttgarter Straße in Richtung Jungingen. Im Kreisverkehr zur Straße Stelzenäcker fuhr er zu schnell in den Kreisverkehr. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW und fuhr über eine Verkehrsinsel. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem Mann. Das bestätigte auch der Alkomattest. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

+++++++ 2454492

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

