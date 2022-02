Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Worms (ots)

Am heutigen Tag gegen 16:00 Uhr kam es im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in Worms zu einer Rauchentwicklung. Eine aufmerksame Nachbarin war durch den Rauchmelder in der Nachbarswohnung auf den Brand aufmerksam geworden. Durch die Feuerwehr konnte die Tür der 1-Zimmer Wohnung geöffnet und der Brand gelöscht werden. Die Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Die 1-Zimmer Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Durch den Vollzugsdienst Worms wurde die Bewohnerin vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht. Während der Löscharbeiten wurde das gesamte Stockwerk geräumt. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt.

