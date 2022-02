Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in Restaurant

Worms (ots)

Wie gestern bekannt wurde, ist während der Winterpause in ein Restaurant auf dem Domplatz eingebrochen worden. Unbekannter Täter drang ab dem 24.01.2022 in die Räumlichkeiten ein und durchwühlte Schränke sowie Spinde der Mitarbeitenden offensichtlich nach Wertsachen. Weiter wurde versucht im Innern eine Zwischentür aufzuhebeln. Eine Glastür und zwei Telefone im Gastraum wurden beschädigt, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell