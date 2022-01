Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Monsheim - Zigarettenautomat aufgebrochen

Monsheim (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in Monsheim ein Zigarettenautomat aufgebrochen. In der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagabend hatte unbekannter Täter den Automaten in der Hauptstraße gewaltsam aufgehebelt und die Geldkassette entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

