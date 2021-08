Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Radfahrerin schwer verletzt

Friedberg (ots)

Am Mittwochabend (18.08.2021) kam es in der Frankfurter Straße Ecke Grüner Weg zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen eine 78-jährige E-Bike-Fahrerin schwere Kopfverletzungen erlitt.

Gegen 18.35 Uhr war die Radfahrerin aus Richtung Innenstadt kommend unterwegs gewesen in Richtung Industriegebiet. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 19-jährige Opelfahrerin an der Seniorin vorbeigefahren und dann in den Grünen Weg abgebogen, woraufhin die 78-Jährige stürzte. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Ob es zur Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen war, steht bislang nicht fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung von E-Bike sowie PKW an und beauftragte mit der Unfallrekonstruktion einen Gutachter. Dieser wird am heutigen Donnerstag (19.08.2021) seine Tätigkeit an der Unfallstelle aufnehmen. Dazu wird die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden müssen.

Mögliche weitere Zeugen des Geschehenen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Tobias Kremp

Pressesprecher

