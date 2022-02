Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch

Worms (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in das Gebäude einer Bildungseinrichtung auf dem Gelände der Prinz-Carl-Anlage in der Mainzer Straße eingebrochen. Durch Einschlagen der Fensterscheibe gelangte unbekannter Täter ins Innere und durchsuchte die Räumlichkeiten offenbar nach Wertsachen. Verschlossene Türen im Gebäude sollten aufgehebelt werden, hielten den Versuchen jedoch stand. Unbekannter Täter entfernte sich nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

