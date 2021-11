Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei erneut mit Brennpunktkontrollen in der Innenstadt präsent: Drei Dealer bieten Zivilpolizisten Drogen an

Kassel (ots)

Kassel:

Am gestrigen Mittwoch haben Beamte der Kasseler Polizei erneut Kontrollen zur brennpunktorientierten Kriminalitätsbekämpfung rund um den Kasseler Stern und in der Innenstadt durchgeführt. Dabei überprüften die eingesetzten Polizisten insgesamt 53 Personen, von denen sieben festgenommen wurden, weil sie Drogen dabei hatten oder damit handelten. Mit Ausnahme eines wohnsitzlosen 30-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit, der mit einem Haftbefehl aus München gesucht wurde, sind die Festgenommenen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß. Gegen die sieben Männer leiteten die Beamten Strafanzeigen wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln bzw. Handels ein. Darüber hinaus sind vier Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Corona-Verstößen in Lokalen und das Mitführen verbotener Messer sowie eines Schlagstocks das Ergebnis der fortgesetzten Brennpunktkontrollen.

Wie die eingesetzten uniformierten und zivilen Beamten berichten, waren sie in der Zeit von 15 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht gezielt an verschiedenen Örtlichkeiten und Lokalen rund um den Stern und in der Innenstadt unterwegs. Zweimal boten mutmaßliche Dealer zivilen Beamten auf offener Straße einen Drogenkauf an. In beiden Fällen näherten sich uniformierte Polizisten während des Gesprächs verdeckt an und nahmen insgesamt drei Drogenanbieter im Alter von 29, 30 und 31 Jahren schlagartig fest. Bei den Durchsuchungen der Männer fanden sie 25 verkaufsfertige Plomben Kokain, kleinere Mengen Marihuana, unter das Betäubungsmittelgesetz fallende Medikamente sowie knapp 1.600 Euro mutmaßliches Drogengeld. Den mit Haftbefehl gesuchten 30-Jährigen brachten die Beamten nach den polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung einer Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Hünfeld. Bei den 29 und 31 Jahre alten Männern aus Kassel fanden nach der Festnahme Wohnungsdurchsuchungen statt, bei denen neben geringen Mengen Marihuana auch Utensilien für den Drogenhandel gefunden und sichergestellt wurden. Auch zukünftig wird die Polizei an den Brennpunkten präsent sein und die offenen sowie verdeckten Kontrollen fortführen.

