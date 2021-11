Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Täter mit Messer überfallen Einkaufsmarkt in Veckerhagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Reinhardshagen-Veckerhagen (Landkreis Kassel): Zwei unbekannte und mit Messer bewaffnete Täter haben am gestrigen Dienstagabend einen Einkaufsmarkt in Veckerhagen überfallen. Die beiden Räuber betraten das Geschäft in der Mühlenstraße gegen 19:20 Uhr und bedrohten eine Kassiererin und ihren Kollegen mit einem Messer. Einer der Täter nahm anschließend Geld aus der Kasse und steckte dieses in einen mitgebrachten schwarzen Jutebeutel. Anschließend ergriffen beide Männer die Flucht aus dem Markt und weiter in unbekannte Richtung. Die nach der Mitteilung über den Raubüberfall sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach den Tätern führt nicht mehr zum Erfolg.

Derzeit liegen folgende Täterbeschreibungen vor:

1.) Männlich, ca. 1,90 Meter groß, dünn, schwarz gekleidet, schwarze Maske, führte Messer mit

2.) Männlich, ca. 1,80 Meter groß, dünn, trug schwarze Cappy unter schwarzer Kapuze, schwarze Schuhe, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, führte schwarzen Jutebeutel mit

Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell