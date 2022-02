Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junge Frau bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Herzogswall sind am frühen Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Eine 23-jährige Frau aus Datteln wurde dabei leicht verletzt. Die junge Frau war gegen 18.50 Uhr in Richtung Westerholter Weg unterwegs, auf der Suche nach einem Parkplatz. Im Bereich der Augustinessenstraße wechselte sie nach bisherigen Erkenntnissen plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen und stieß dabei mit einem 22-jährigen Autofahrer aus Dorsten zusammen. Die 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Hinweis: Der Unfall passierte in Recklinghausen, nicht in Oer-Erkenschwick, so wie es in der Ursprungsmeldung zu lesen war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell