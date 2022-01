Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen um 07.45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Borkener Straße. Die genaue Unfallörtlichkeit befindet sich zwischen der Kreuzung "Martin- Luther- Straße/ Zeppelinstraße" und der Einmündung "Söltener Landweg". Ein 55-Jähriger Autofahrer war auf der Borkener Straße in Richtung Pliesterbecker Straße unterwegs. Er fuhr dann aus bisher ungeklärter Ursache auf das Auto einer an der Ampel wartenden 55-Jährigen von hinten auf. Aufgrund der Aufprallwucht wurde der Wagen der 55-Jährigen im weiteren Verlauf noch auf das davor stehende Auto eines 39-Jährigen geschoben. Alle Fahrer blieben unverletzt. Die Beifahrerin (24) des 39-Jährigen erlitt bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Alle Unfallbeteiligten kommen aus Dorsten. Es entstanden Sachschäden an allen Fahrzeugen. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt.

