Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fußgänger bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Marienstraße erlitt eine 26-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte die Frau in ein Krankenhaus. Ein 68jähriger Gelsenkirchener befuhr mit seinem Auto die Marienstraße in Richtung A 2 und kollidierte kurz nach der Stargarder Straße mit der Fußgängerin, die die Marienstraße am Zebrastreifen querte. Sie stürzte und verletzte sich. Zum Unfallzeitpunkt war mit einem 2-jährigen Gladbecker unterwegs. Das Kind und der Autofahrer blieben unverletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell