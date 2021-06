Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: 39-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (08.06.2021) nahm die Bonner Polizei einen 39-jährigen Mann fest. Der Tatverdächtige hatte gegen 20:50 Uhr versucht, in einem Supermarkt auf der Kölnstraße Nahrungsmittel in einem Wert von rund 55,- Euro zu entwenden. Dabei wurde er jedoch vom Personal beobachtet und anschließend gestellt.

Ein durch die hinzugerufenen Polizeibeamten durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten zudem fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen Diebstahl vorlag.

Der 39-jährige wurde ins Polizeipräsidium gebracht. Von dort aus wurde er dann am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell