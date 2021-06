Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Region: Polizei warnt vor betrügerischen Wohnungsanzeigen im Internet

Bonn (ots)

Aktuell sind wieder vermehrt Betrüger auf dem Wohnungsmarkt im Internet aktiv. Über falsche Wohnungsanzeigen versuchen die Kriminellen an das Geld oder die Ausweisdokumente ihrer Opfer zu kommen.

So auch im Fall einer 39-Jährigen aus Bonn, die Anfang Juni auf eine Immobilienanzeige mit betrügerischem Hintergrund aufmerksam wurde. Die Frau interessierte sich für ein Haus in Bonn, das online über ein Immobilienportal angeboten wurde.

Die vermeintliche Eigentümerin, die angab in Großbritannien zu leben, forderte für die Reservierung des Objekts beziehungsweise für die Vermittlung an eine Makleragentur, über die die Abwicklung laufen sollte, eine Vorauszahlung sowie eine Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses. Dieses Vorgehen kam der 39-Jährigen verdächtig vor - sie schaltete rechtzeitig die Polizei ein.

Der beschriebene Fall ist nur eine von vielen Maschen rund um betrügerische Wohnungsanzeigen.

Die Polizei rät deshalb in diesem Zusammenhang:

- Tätigen sie keinesfalls Überweisungen im Vorfeld einer Wohnungsbesichtigung. Seien sie besonders misstrauisch, wenn eine solche Zahlung an ein ausländisches Konto geleistet werden soll.

- Vorsicht ist geboten, wenn die beworbene Wohnung besonders günstig angeboten wird. Tatsächlich werden auch existente Objekte angeboten. Daten und Bilder werden zu diesen Zwecken zuvor aus dem Internet kopiert.

- In vielen Fällen findet die Kontaktaufnahme mit den vermeintlichen Eigentümern lediglich per E-Mail oder über ein Chatprogramm und meist in englischer Sprache statt.

- Vermeiden Sie die Herausgabe von Ausweiskopien. Gelangen diese nämlich in die Hände der Betrüger kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese in weiteren Fällen für Straftaten eingesetzt werden. Sollten Sie bereits Kopien von Ausweisdokumenten verschickt haben, sollten Sie umgehend Anzeige erstatten.

Kontaktieren Sie in Zweifelsfällen die Polizei!

Weitere Informationen zu dem Thema "Falsche Immobilienanzeigen" finden Sie auf dem Internetangebot der Verbraucherzentrale NRW unter:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/fakewohnungen-im-internet-gefaelschte-immobilienanzeigen-erkennen-27576

