Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Ein an der Beethovenstraße geparkter blauer Ford Fiesta wurde von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich am Sonntag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 15.50 Uhr.

Oer-Erkenschwick

Eine 41-jährige Recklinghäuserin beschädigte mit ihrem roten Daihatsu Cuore einen bislang unbekannten Wagen an der Industriestraße. Der genaue Unfallort liegt auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich vermutlich ebenfalls um ein rotes Modell. An einer Seite des Autos müsste ein Schaden erkennbar sein. Unfallzeit: Samstag, gegen 17.15 Uhr.

Gladbeck

1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem weißen Citroen Berlingo. Der Wagen war zwischen Mittwochmittag und Montagmorgen am Kirchplatz abgestellt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort.

Bottrop

Ein bislang Unbekannter beschädigte einen schwarzen Subaru Forester an der Kirchhellener Straße, etwa in Höhe Am Limberg. Er hinterließ einen Schaden von ca. 8.000 Euro und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Flucht ereignete sich zwischen dem Sonntagnachmittag und dem frühen Montagmorgen.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell