Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Knall-Geräusche lösen Polizeieinsatz aus

Recklinghausen (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Bottroper Straße wurden offenbar Schüsse abgegeben. Mehrere Zeugen hatten am späten Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, Knall-Geräusche gehört und die Polizei gerufen. Als ein 21-Jähriger Gladbecker nachschauen wollte, ob mit seinem Auto, das in der Nähe parkte, alles in Ordnung ist, traf er auf zwei Unbekannte. Die Beiden sollen daraufhin auch in Richtung des 21-Jährigen geschossen haben. Der junge Mann blieb unverletzt. Anschließend liefen die Täter weg. Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei gestellt werden, es handelt sich hierbei um einen 37-Jährigen aus Gladbeck. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern an. In der Nähe konnten von der Polizei zwei PTB-Waffen (Schreckschusswaffen) gefunden und sichergestellt werden.

