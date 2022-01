Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Kollision zwischen Auto und Lkw

Recklinghausen (ots)

Gegen 09.30 Uhr des heutigen Tages kollidierten auf dem Bossendrofer Damm (L 612) ein Auto und ein Sattelzug. Der 34-jährige Autofahrer aus Recklinghausen wurde von Rettungskräften leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Der 41-jährige Lkw-Fahrer aus Jülich blieb unverletzt.

Der 41-jährige Lkw-Fahrer fuhr zum Unfallzeitpunkt in Richtung BAB 52. Der 34-Jährige kam ihm auf dem Bossendorfer Damm entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Autofahrer auf die Fahrspur des 41-Jährigen. Es kam zur Kollision. Das Auto des Recklinghäusers wurde aufgrund der Aufprallwucht nach links geschleudert, der Lkw zog nach rechts in die Leitplanken. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Bossendorfer Damm wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

