POL-RE: Oer-Erkenschwick: Alleinunfall mit dem Auto

Recklinghausen (ots)

Am Montag ereignete sich um 09.35 Uhr an der Kreuzung Klein-Erkenschwicker-Str. / Holtgarde ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 19-Jährigen. Die junge Frau aus Oer-Erkenschwick bog von der Holtgarde auf die Klein-Erkenschwicker- Straße ab und kam dabei - aus bislang ungeklärter Ursache - nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr über eine Mittelinsel und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße Holdgarde wurde in südliche Richtung für einen Zeitraum von ca. 30min gesperrt.

