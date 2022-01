Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 14-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Rappaportstraße / Kampstraße erlitt eine 14-Jährige leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich heute Morgen um 07.50 Uhr. Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Rappaportstraße in Richtung Kampstraße unterwegs. In Höhe der Kampstraße querte sie die Rapportstraße an der Ampel in Richtung Westen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 32-Jährigen. Die Frau fuhr auf der Kampstraße in Richtung Osten und bog an der Kreuzung nach links auf die Rappaportstraße ab. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort von den Rettungskräften behandelt. An dem Auto entstand leichter Sachschaden. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Marl. Die Rappaportstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung A52 kurzzeitig abgesperrt.

