Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub in der Innenstadt

Lüdenscheid (ots)

Am 26.01.2022, um 19:05 Uhr, wurde eine 82-jährige Lüdenscheiderin in der Freiherr-vom-Stein-Straße von zwei bisher unbekannten Tätern ausgeraubt. Die Geschädigte hatte zu diesem Zeitpunkt gerade ein Geschäft in der südlichen Innenstadt geschlossen, als die beiden Täter sie ansprachen. Einer der Männer drängte sie in den Hausflur und verwickelt sie in ein Gespräch. Unter Vorhalt einer Schusswaffe öffnete die Geschädigte erneut das Ladenlokal. Sie übergab den Tätern einen geringen Bargeldbetrag aus ihrer Handtasche. Im Anschluss flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die Geschädigte begab sich zunächst zu ihrer Wohnanschrift und informierte dann die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Geschädigte blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, 18-20 Jahre alt, 165 cm groß, schlanke Statur, schwarze Haare, dunkelbraune Augen, dunkel gekleidet, blaue OP-Maske

2. Person: männlich, 18-20-Jahre alt, 170 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißem Logo auf der Brust, blaue OP-Maske

Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an. Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell