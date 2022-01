Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Discounter

Iserlohn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte, gegen 04:30 Uhr, in einen Discounter an der "Baarstraße" ein. Sie schlugen eine Glastür neben dem Haupteingang ein. Dadurch lösten sie den Alarm aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Inneren des Discounters nichts entwendet. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. (wib).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell