POL-HI: Verkehrsunfall in Alfeld - Pedelecfahrerin kollidiert mit Pkw am Fußgängerüberweg

Alfeld (ni) - Am 14.06.2021, gegen 13:00 Uhr, befährt eine 53-jährige Pedelecfahrerin aus Alfeld befährt den kombinierten Fuß/-Radweg am Walter-Gropius-Ring in Richtung Sappi-Kreisel. In Höhe der Einmündung der Steinbergstraße fährt sie über den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Steinbergstraße. Dieses bemerkt ein in gleicher Richtung fahrender Pkw-Fahrer zu spät. Der 68-jährige Alfelder erfasst die Pedelecfahrerin mit seinem Fahrzeug. Diese stürzt auf die Fahrbahn und verletzt sich dadurch schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Schaden am Pedelec und Pkw belaufen sich auf ca. 1500 Euro.

Hinweis: An Fußgängerüberwegen haben Fußgänger und Rollstuhlfahrer beim Überqueren Vorrang vor dem fließenden Verkehr auf der Straße. Radfahrende müssen absteigen und den Fußgängerüberweg schiebend überqueren, wenn auch sie diesen Vorrang in Anspruch nehmen wollen.

