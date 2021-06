Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Hildesheim (ots)

(koe) Am 14.06.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter eine orangefarbige Stofftasche mit Inhalt aus einem an dem Fahrrad angebrachten Fahrradkorb. Das Fahrrad wurde von der Geschädigten um 16 Uhr gegenüber der STAR-Tankstelle auf dem Gehweg in der Hauptstraße in Elze abgestellt. Um 16:15 Uhr ging sie zurück zu ihrem Fahrrad und bemerkte das Fehlen ihrer Tasche. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell