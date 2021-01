Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Falsche Handwerker unterwegs

Heidekreis (ots)

28.01 / Falsche Handwerker unterwegs

Soltau: Unbekannte Einschleichdiebe gaben sich am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr gegenüber einer 82jährigen Frau aus Soltau als Handwerker aus und gelangten auf diesem Weg in die Wohnung an der Goethestraße. Nach erfolgloser Absuche der Wohnung nach Beute, verließen sie das Objekt wieder. Beide Täter waren wie Handwerker gekleidet. Der Haupttäter trug kurze, dunkle Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

